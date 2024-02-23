中評社北京2月23日電／網評：當新聞不再像新聞，反思又該從何而起



來源：紅網 作者：陳奇



近日，網紅博主“Thurman貓一杯”發布了一段視頻，稱她在巴黎街頭，一個法國人遞給她兩本寒假作業，稱是在廁所撿到的，請她幫忙還給主人。然而這樣一段娛樂化的日常敘事，卻將“秦朗巴黎丟寒假作業”等話題推上熱搜，甚至引來“冒牌”的秦朗舅舅等人在評論區認親。



19日晚，原創博主“Thurman貓一杯”再發視頻稱，“寒假作業”事件迎來大結局，稱已聯繫上孩子媽媽。因無學生及家人作證且未透露學校名，“擺拍”“蹭流量”等質疑聲仍在。就是這樣一則無足輕重的事件，卻被冠以新聞的名號在網絡上傳播，占據著本不該屬於它的報導資源，由此也引發了“這算什麼新聞”的反思。



類似的“偽新聞”並不少見，很多人也意識到了問題的存在——這類新聞通常不具備較大的社會價值，純粹是對大眾趣味的無底線迎合。具體而言，如今一些媒體發布的內容過於接地氣，甚至把普通人家裡雞毛蒜皮的小事當新聞來發，以至於有網友調侃到：“實在沒什麼好播的就播天氣預報，這麼大的事情聯合國知道嗎？”每當看到此類評論時，作為一名新聞學子，也會捫心自問，新聞何以不再像新聞？



不少人將這歸咎於媒體行業，然而事實真的是如此嗎？誠然，媒體負有對新聞內容進行篩選的義務，理應成為“第一責任人”。然而在互聯網時代，並非媒體單向度地向公眾傳遞信息，而是公眾和媒體相互影響，共同催生出新聞事件。換言之，很多新聞事先經過了公眾的首輪篩選，在公眾之間有一定熱度後，才會有媒體後續的報導，即公眾對媒體議程產生了影響，媒體再反過來回應和影響公眾。倘若把新聞比作是一道菜，那麼公眾便是準備食材的角色，而媒體則扮演著廚師的角色，二者同等重要。

