中評社北京2月23日電／網評：傳統民俗不僅要春節火“出圈”，還要“火”全年



來源：東方網 作者：二旦



今年春節，很多地方掀起了追捧傳統民俗的高潮。從上海豫園的燈會，到福建“游神”，到潮汕的英歌舞，以及各地的社火……這些重新“火”出圈，甚至“火”到海外的新春民俗，讓人見識到了中國的地大物博、文化多樣，也領略到了民俗文化深藏的歷史內涵與文化自信。



在這些民俗活動中，寄托著當地民眾對新的一年的祝福和美好生活的期待，也蘊含著當地居民對自己文化傳統的認同和傳承。無論是內容還是形式，民俗文化表面上看仿佛是傳統回歸，而實質上是一股來自於人民、傳承於人民，又深藏於人民行為、語言和心理之中的強大精神力量，是人們心中“鄉愁”的重要依托。



而民俗文化在新時代的重新爆火，一方面或可歸功於短視頻的傳播效應，但內在的文化認同與文化自信，以及營造的濃濃“年味”才是讓其迅速火出圈的主要原因。



春節承載了感恩、慶賀、祈福的情感，千百年來已經深深融入了每個中華兒女的血脈中。而民俗活動滿滿儀式感，滿足了大家對“年味”的留戀及期待，它所承載的文化意蘊和精神追求，依然撬動每個人的鄉思。被城市化進程衝淡了的年味，就在這些民俗活動中，重新變得濃鬱起來。



同時，民俗文化所帶來的經濟效益也不容小覷。福州春節游神活動，這兩年吸引了不少外地遊客參加；廣東汕頭15支英歌隊帶來千人英歌舞大會演，吸引超過15萬人到現場觀看；衡陽非遺民俗游春節假期8天吸引遊客227.93萬人次……來自老祖宗的文化瑰寶，不僅增強了國人的文化自信，還蘊藏著巨大的經濟潛力。民俗文化與市場經濟的相互交融，正為各地振興發展注入新的動能。

