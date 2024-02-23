藍揭吹哨者報告　陸翻船時間與官方差30分鐘

針對大陸漁船翻覆爭議，國民黨“立院”黨團召開記者會，公佈吹哨者提供的報告。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）大陸漁船被台灣海巡船追撞致兩死事件持續發酵，台官方公布的事發過程至今仍被認為存在許多疑點。中國國民黨“立委”徐巧芯今天公布一份吹哨者提供的報告，指出陸船左後舷與台灣CP－1051海巡艇右前舷發生碰撞，導致翻覆，二名陸人死亡。



徐巧芯說，這份報告和昨天“海巡署”公布地事發過程有很大不同，報告內容指出，事發時間13時05分，海巡艇發現大陸漁船越界漁撈作業，即先以聲光示意停船受檢，接著13時45分，海巡艇追近過程，陸船蛇行拒檢，並在“我方”船艏迂迴，陸船左後舷與海巡艇右前舷發生碰撞（北碇東方1.1浬、禁止水域線內0.6浬），導致陸船翻覆，船上4名船員落海，海巡艇立即救起3人（其中1人救起時已無意識、2人狀況正常），尚有1人失蹤。



徐巧芯強調，“海巡署”公布的過程則為13時10分大陸漁船因為規避查緝以大角度向右急轉因而翻覆，兩者在時間上相差了30分鐘，事發原因“海巡署”也避重就輕，沒提到是海巡艇和陸船碰撞導致翻覆。吹哨者提供的報告是第一時間海巡基層人員的完整記錄，現在是基層認真做事，高層隱匿，讓大家難以理解。



國民黨“立法院”黨團今天上午召開“消失的30分鐘 “海巡署長”是忘記了還是害怕想起來？”記者會，由首席副書記長林思銘主持，包括國民黨“立委”徐巧芯、徐欣瑩、陳雪生、羅廷瑋和張嘉郡等人出席。徐巧芯在會中公布吹哨者提供的漁船是件事發過程報告。

