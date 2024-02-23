台美“國會議員”聯誼會成立　韓國瑜致詞

韓國瑜致詞提到，22日有6位美國國會議員來訪，他們嚴肅的來，卻笑哈哈地離開。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”23日舉行台美“國會議員”聯誼會成立大會，蕭美琴、“立法院長”韓國瑜、“外交部次長”田中光、美國在台協會（AIT）台北辦事處代理處長柯傑民等到場支持。韓國瑜致詞提到，昨天有6位美國國會議員到訪“立法院”，他們嚴肅的來，卻笑哈哈地離開，因為他講一句話說，現在戰爭對坦克最有效是無人機，對“國會議員”最熱情接待是“國會議員”，因為我們有共同心酸，大家都了然於胸，有同理心交朋友會比較真誠。一定要讓美國會議員來“立法院”吃飯，跟“外交部”吃飯是黑白，跟“立法院”吃飯是彩色。



韓國瑜幽默致詞，有讓現場來賓與“立委”們笑哈哈。



台美“國會議員”聯誼會今天在“立法院”舉行成立大會，這個聯誼會有雙會長，一位是民進黨“立委”王定宇，一位是國民黨“立委”柯志恩，副院長江啟臣擔任榮譽會長。王定宇說，包括韓國瑜院長，已經有73位跨黨派加入聯誼會。



韓國瑜在合照時，要大家高喊台美友誼加油。韓致詞先歡迎蕭美琴回娘家，接著說，“立法院”總共有113位“立委”，現在有73位參加。



韓國瑜比喻說，看好萊塢電影都會先看卡司（cast，演員陣容），現在台美聯誼會由江啟臣親自擔任榮譽會長，兩位會長是柯志恩、王定宇，柯志恩主持繞著地球跑，去過很多國家。柯在一旁說那是35年前，韓則說看起來不到35歲。王定宇英文聽說讀寫非常流暢是資深“立委”。

