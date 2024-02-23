國資央企加快擁抱人工智能

中評社北京2月23日電／據科技日報報導，日前，國務院國資委召開“AI賦能 產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。國務院國資委黨委書記、主任張玉卓在會上講話強調，推動中央企業在人工智能領域實現更好發展、發揮更大作用。



會議認為，加快推動人工智能發展，是國資央企發揮功能使命、搶抓戰略機遇、培育新質生產力、推進高質量發展的必然要求。會議強調，中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快布局和發展人工智能產業。



著力打造人工智能產業集群



會議要求，中央企業要主動擁抱人工智能帶來的深刻變革，把加快發展新一代人工智能擺在更加突出的位置。不斷強化創新策略、應用示範和人才聚集，著力打造人工智能產業集群，發揮需求規模大、產業配套全、應用場景多的優勢。帶頭搶抓人工智能賦能傳統產業，加快構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟形態。



記者瞭解到，不少中央企業正在將人工智能深度應用到豐富多樣的生產場景，推動不同產業領域提質增效。



中國煤炭科工集團科研團隊自主研發了國內首個礦山地質垂直領域大模型GEOGPT，並以GEOGPT為智能底座，緊密結合礦井底層信息系統與行業特色研發了智能問答機器人——曉悟。



據介紹，這款智能問答機器人具備地質知識問答、報告生成、數據分析、計算機輔助設計（CAD）圖元信息識別等能力。它可以幫助煤礦技術人員提升數據利用效率，使地質情況預判與決策變得更加準確、智能。



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“用電是公司能源消耗最大的部分。我們通過在所屬子企業生產現場部署智能電表，首先實現了電表數據的實時監控和采集。”安泰科技股份有限公司副總經理喻曉軍介紹，這套系統還運用人工智能技術實現了天然氣、水和光伏發電量等數據的實時采集、監控。