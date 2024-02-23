228事件追思活動　遺族盼朝野協助還原真相

首任228紀念館長廖繼斌致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月23日電（記者 張穎齊）228紀念日即將到來，228遺族尊師重道聯盟23日在228紀念館舉行追思紀念會，聯盟發言人廖繼斌表示，228的真相不是民進黨所說蔣介石官逼民反、捏造外省人害本省人那樣，期盼還原228真相，蔡英文要謙卑，新“國會”能監督、協助他們遺族。



228遺族尊師重道聯盟主辦、台北市228協會、中華人權協會協辦的“228事件77周年紀念會記憶、正義、和平永續”，專題演講者為首任228紀念館長廖繼斌、作家張若彤。廖繼斌談228運動的回顧與省思、對新“國會”的期許，張若彤談從究竟到原來、一個228民間研究者的奇幻旅程。



與會出席的有中華人權協會理事長高思博、受難家屬代表徐光、中國宗教徒協會理事長明光法師、藍天行動聯盟主席武之璋、台灣統一聯盟黨主席戚嘉林、台灣抗日志士親屬協進會理事長蕭開平、中國國民黨“立委”童惠珍、新黨台北市議員侯漢廷等。



活動以追思獻樂開始，接著先請高思博致詞表示，中華人權協會是協辦單位，是最老的相關服務團隊，已故的人權活動家施明德是協會服務的第一批個案，他期盼追思活動就是能讓台灣人權在未來的道路上得獲得保障。

