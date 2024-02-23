台糖瘦肉精風波　薛瑞元：應該是單一事件

台“衛福部長”薛瑞元。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月23日電（記者 黃筱筠）“行政院長”陳建仁今天到“立法院”進行食安專案報告，對於台中食安處人員落淚，是否會安慰他們？“衛福部長”薛瑞元今天受訪說，他沒看到，也不知道詳細的情形是什麼。因為被說台中實驗室污染人員蠻委屈？薛也說，這應該依照科學認定，跟情緒沒什麼關係。



現在定調台糖豬肉檢驗後有西布特羅瘦肉精是單一事件，是否跟馬政府系統性食安問題不同？薛瑞元說，目前各界來看，都傾向認定是單一事件，不管同批的、或是不同批的，檢測結果都是如此，這可能是單一事件沒有錯。



“立法院”今天邀請“行政院長”陳建仁進行民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。根據“行政院”送抵“立院”的書面資料，陳建仁提到，台灣曾發生多起系統性食安事件，蔡英文推動“食安五環”後，已由“系統性”轉為“個案性”；而日前驗出西布特羅屬單一檢體事件，台灣豬肉供應鏈尚無風險，盼各界重拾食安信心。



另外。“衛福部”健保署公布最新藥價調整，將為健保減少支出新台幣55.3億元，新藥價預計4月1日正式上路。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，這次被砍價的藥品多屬於“老藥”，大多屬於慢性病用藥，患者人數高達600萬，萬一這些藥品相繼退出健保市場，恐面臨無藥可用的情況。

