漁船案延燒　戚嘉林：應哀悼並承認九二共識

台灣統一聯盟黨主席戚嘉林接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月25日電（記者 張穎齊）針對金廈海域動盪，兩岸緊張情勢升溫。台灣統一聯盟黨主席戚嘉林接受中評社訪問表示，明明是撞擊陸船導致2死，台灣政府為何還說是人家自己翻船？第一時間就應該表達哀悼，並承認九二共識，兩岸本就是同一國、同一家。



戚嘉林，生於台灣，籍貫湖北沔陽，南非普利托利亞大學國際關係學博士，曾任外交官，退休後從事教學，現為國際關係與歷史學者、世新大學國際關係兼任助理教授、台灣抗日志士親屬協進會顧問、《祖國文摘》發行人。



戚嘉林表示，兩岸若持續這樣的惡意螺旋循環，是很可怕的，兩岸民間的氣氛，隨著漁船碰撞惡化。但是台灣政府高層處理得很不圓滿，導致兩岸關係急速惡化。



戚嘉林說，大陸漁民2死，死者為大，台灣官方就該盡快表達哀悼與善意，無論越不越界，需要把大陸漁民撞成這樣嗎？連影像也沒有，還說是大陸漁船自己急速行駛、甩尾翻船？島內政府利用媒體輿論的操作，這樣的惡意螺旋循環只會導致災難，兩岸民意不斷惡化。



戚嘉林向中評社說，他認為兩岸應盡早恢復談判，根本解方就是承認九二共識，如今兩岸定位不明，台灣將對岸視為敵人。從歷史上來講，兩岸原本就是同一個國家，兩岸不該因政治關係，導致分裂、變成敵對，兩岸關係若變成敵國關係，衹有災難性後果。