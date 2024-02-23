努力實現良好開局　推進社會工作高質量發展

中評社北京2月23日電／據新華社報導，記者從22日在京舉行的全國社會工作部部長、信訪局局長座談會上獲悉，截至目前，全國所有省份均已組建黨委社會工作部門並開始全面履行職責。2024年，各級黨委社會工作部門將聚焦加強黨對社會工作的全面領導、促進社會工作高效統籌協調，有效整合社會工作力量，不斷提高社會工作整體效能，努力推動社會工作高質量發展。



中央社會工作部主要負責同志提出，全國社會工作系統要堅持不懈深化黨的創新理論武裝，深入貫徹落實黨中央決策部署和習近平總書記重要指示批示精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決把黨中央重大改革決策理解到位、落實到位。全國社會工作系統要牢記職責使命，提高專業本領，勇當探路者、甘為鋪路石，全力以赴推進各項任務落實。要認真履行統籌指導人民信訪工作、指導人民建議征集工作的職責，全面推進信訪工作法治化，更好地傾聽民聲、瞭解民情、集中民智、凝聚民心。



統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設是中央社會工作部的重要職責。記者從會上瞭解到，2024年，全國社會工作系統堅持和發展新時代“楓橋經驗”，學習運用“千萬工程”經驗，運用好“四下基層”制度，推行“街鄉吹哨、部門報到”等做法，破解基層治理“小馬拉大車”突出問題，著力提升基層治理水平。全國社會工作系統將堅持黨對行業協會商會的全面領導，加強全國性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展，充分發揮在服務經濟社會發展中的作用。扎實推進混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，加強關心關愛，維護合法權益，促進健康發展。健全志願服務制度和工作體系，深化重點領域志願服務品牌建設，加強社會工作人才培養，提升志願服務工作和社會工作人才隊伍建設水平。