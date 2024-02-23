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澤連斯基允許外國人在烏國民警衛隊服役
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2024-02-23 11:38:30
中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，烏克蘭國家通訊社當地時間22日報導，烏克蘭總統澤連斯基簽署了一項法令，批准外國人和無國籍人士可在烏克蘭國民警衛隊服役。
烏總統網站公布了相關法令的文件。根據該法令，在烏克蘭境內合法居留、無前科並符合烏《兵役和兵役法》中有關服兵役條件的外國人在自願基礎上可以在烏克蘭國民警衛隊服役。
（來源：央視新聞）
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