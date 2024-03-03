蔡冠深答中評：香港應發揮核心優勢“興”動能

全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深博士（中評社 郭至君攝） 中評社香港3月3日電（記者 郭至君）全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深博士日前在港接受了中評社記者的專訪，就當前世界整體經濟大環境比較低迷的情況下，香港如何提振營商信心提出了自己的意見與建議。蔡冠深說，面對世界局勢千變萬化，地緣政治雲譎波詭，週邊經濟起伏難測，香港作為外向型經濟體，必須要居安思危，攻防兼備，確保可持續發展。“背靠祖國、聯通世界”是香港安身立命的根本，金融、人才以及專業服務，更是香港的核心優勢，在當前國際風雲變幻之時，香港既需要鞏固國際化優勢，強化金融等優勢產業，更要積極融入國家發展大局，同時開拓國際空間，這樣香港才能夠穩坐“釣魚船”，不斷增強“興”的動能。



“特首李家超表示，2024年會繼續以習近平主席提出的‘四點希望’為施政綱領，全力拼發展、拼經濟、惠民生。特區政府會務實有為，團結社會完成三大重要工作，包括儘快完成基本法第23條立法，讓香港全神貫注集中精力發展經濟，改善民生；繼續推進‘搶企業’、‘搶人才’，發展‘總部經濟’，同時培育本地人才，為香港發展增添新動能；努力解決市民急難愁盼的問題等，這些都有助於提振本港企業的營商信心。”蔡冠深告訴中評社記者，“香港要推動各界全面發揮‘超級連絡人’和‘超級增值人’的角色，用好背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，繼續鞏固和提升香港金融、航運、貿易、專業服務等傳統優勢，積極推動創科、文藝等新興產業，並全力開拓不同產業的增長潛能，讓各行各業優勢互補，擴大協同效應。”



蔡冠深表示，長期來看，如何提高投資意願，吸引海內外投資者來港投資，恢復並提升廣大消費者的消費信心，是經濟復甦增長的根本所在，特區政府以及商界、民間團體應該主動到海外，向當地商界以及市民介紹一個真實的香港，一個充滿商機、自由、開放、具有發展潛力的香港，更要積極拓展國際的“朋友圈”。近期特區政府已經積極到訪外國講好香港故事，但這個工作不能單靠政府，更需要民間團體、商會、專業組織以及同鄉社團共同配合，發揮各自網路，通過“走出去”“引進來”等方式，向外國社會展示香港真面貌，推動更多項目的合作，特別是“一帶一路”踏入新一個十年，在推動沿線國家合作專案的對接上，香港的商界、商會可以發揮更大作用。

