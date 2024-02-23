“充分反映中央對香港關心重視支持”

中評社香港2月23日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日抵港考察調研，並與特區政府高層官員會面交流。政務司司長陳國基會後見記者表示，今次是夏寶龍主任繼去年四月後再次來港考察調研，特區政府對他的蒞臨表示熱烈歡迎。今次考察時間更是歷來最長，充分反映中央對香港的關心、重視和支持。



陳國基分享了對夏寶龍抵港考察的三個感受。陳國基表示，今年是中華人民共和國成立75周年，也是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。中央一直全力支持香港發揮自身優勢，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。夏寶龍在這重要一年再來香港，親自聽取和瞭解特區政府聯同社會各界在各方面推動香港由治及興的進程，具有標誌性意義。



其二，當天的座談交流涵蓋香港特區經濟發展、地區治理等多方面議題。交流後，特區政府官員更加堅定信念，會聯同社會各界，繼續貫徹“敢於擔當、善作善成”的精神，從完成香港基本法23條立法、切實維護國家安全，到全力發展經濟、改善民生，全方位將“愛國者治港”的制度優勢轉化為治理效能，確保“一國兩制”實踐行穩致遠，讓廣大市民安居樂業、社會經濟百業興旺。



夏寶龍鼓勵特區政府團結一致



第三，完善地區治理是特區政府良政善治、長治久安的重要一環。特區政府會繼續通過各地區治理板塊，貫徹“上情下達、下情上報”，以實際行動回應廣大市民，尤其是基層老百姓的急難愁盼，建設更團結、更美好的香港。



陳國基回應記者提問時指出，夏寶龍接見特區政府官員時候，不同官員介紹了香港不同方面情況，包括經濟、民生、23條立法等，夏寶龍對本屆政府工作非常認可肯定，鼓勵特區政府團結一致，為香港市民做到最好。被問到有消息指將放寬自由行，陳國基強調，特區政府同有關部門仍就國家惠顧香港特區的政策保持討論，很快會於適當時候公布詳情。



財政司司長陳茂波見記者時表示，當天官員們分別就金融、創科、土地房屋、運輸物流等向夏寶龍報告工作，雙方充分交換了意見。會談聚焦如何更好地發展香港經濟民生，“夏主任認可香港的工作，鼓勵我們繼續將香港在國家發展中的獨特功能和地位發揮得更好”。



（來源：大公網）