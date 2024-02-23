陳雪生：蔡政府應授權金馬地方政府安撫陸方

藍委陳雪生。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）大陸漁船被台灣海巡船追撞致兩死事件持續發酵，中國國民黨連江縣（馬祖）選區“立委”陳雪生今天表示，人死為大，他曾致電陸委會詢問此事件發生後，是不是需要他們在中間做協調，當潤滑劑，但陸委會不是很願意。在目前大陸民情沸騰，兩岸兵凶戰危之際，兩岸官方又沒有對話情況下，其實可以授權金門、馬祖縣長和“立委”來協助安撫陸方。



陳雪生強調，我們跟對岸很熟、很好，可以去溝通，馬祖縣長和議長昨天才從福州馬尾參加兩馬鬧元宵的活動回來，兩邊還在吃飯、喝酒，完全沒有任何的敵意。如果台方執法過程有些過當，該道歉就該道歉，不能因為這麼一件小小的事情引起兩岸更緊張。



一艘大陸漁船14日在金門海域作業，遭金門海巡追緝翻覆釀成2死事故。金門觀光船19日遭大陸海警強制登檢，馬祖海域21日又出現3艘大陸執法船隻，其中1艘海警船距南竿島僅5.5海浬。



國民黨“立法院”黨團今天上午召開“消失的30分鐘 “海巡署長”是忘記了還是害怕想起來？”記者會，由首席副書記長林思銘主持，包括國民黨“立委”徐巧芯、徐欣瑩、陳雪生、羅廷瑋和張嘉郡等人出席。



陳雪生在會中表示，這事件發生後，金門、馬祖的“立委”承受很大壓力，他不曉得是該幫大陸講話還是幫台灣講話，當然海巡人員非常辛苦，他不忍也不會去苛責海巡弟兄，不管大陸漁民的船是不是“三無”船（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），但人死為大，台方執法有所過當或偏失，該道歉就道歉，不能讓這事件繼續延燒。

