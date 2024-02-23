深圳巴士增四專線便利跨境學童

中評社香港2月23日電／據大公報報導，新春迎來開學季，為方便跨境學童往返深港，深圳巴士集團近日開通了4條跨境學童專線，起始點均為深圳灣口岸A停車場，終點為寶安安源居和寶安桃源居，服務時間從下午4時40分開始，票價6元，為跨境學童提供了一條安全、便捷的通學之路。



據瞭解，該跨境學童巴士服務主要針對在深圳居住、在香港上學的學童，巴士線路途經寶安西鄉地鐵站、寶安中心醫院等主要居住區。



為了確保跨境學童巴士服務的安全和順暢，深圳市交通部門對巴士公司進行了嚴格的審核和監管，要求巴士公司必須具備完善的安全管理制度和應急預案，確保學童在乘車過程中的安全。深圳巴士集團相關負責人表示，結合學生出行規律，通過公交智能調度系統結合現場導乘值勤，實時關注車輛滿載情況。



值得一提的是，為了方便學童和家長，深圳市相關部門還推出了手機App和微信公眾號等線上服務平台，家長可以通過這些平台實時查詢巴士的運行情況、購票、預約座位等，大大提升了通學的便利性。



跨境學童巴士服務的開通，不僅為深港兩地的學子提供更便捷、安全的通學方式，也進一步加深了深圳和香港兩地的人員往來和文化交流。相信在未來，隨著深港兩地合作的不斷深化，類似的便利措施將會越來越多，為兩地居民的生活帶來更多的便利和福祉。



（來源：大公網）