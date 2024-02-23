﻿科大積極籌建醫學院　提升港醫療服務

中評社香港2月23日電／據大公報報導，“香港科技大學（科大）正在積極計劃成立香港第三間醫學院，以培育新一代具科研實力的醫療專業人員，緩解香港對醫療服務及醫生的龐大需求，並透過引入新科技及結合科研的力量，提升相關服務，保障市民健康。”科大校長葉玉如教授昨天在傳媒春茗會上表示，科大目前的構思是，招收學士畢業生修讀該學士後學士醫學課程（Graduate－entry bachelor degree），包括非醫學背景但對醫學具有濃厚興趣的學生，例如生物、化學、工程等的畢業生。申請人需獲得指定的國際認證資歷，並達到科大的入學要求。



葉校長透露，校方為醫學院制定全面且具前瞻性的發展藍圖，在籌備工作上，目前已成立主要由校內成員組成的籌備委員會，成員背景涵蓋醫學、發展、財務、具公共行政或海外經驗等領域，作為統籌和推進籌辦醫學院工作的核心小組。



同時，科大正與歐洲一所具備籌辦醫學院經驗的知名院校，就包括課程規劃與其他籌辦事宜給予意見，並商討合作上的安排。



成立AI運算中心研新藥物



此外，籌備委員會咨詢政府、政界、撥款機構、醫療衛生界和教育界等相關持份者，就招生、課程、招聘教學人員、臨床實習等等方面進行溝通和交流意見，以聽取大家的想法，完善籌辦醫學院的計劃。



作為一所在人工智能（AI）領域有影響力的院校，科大去年設立了區內最先進的人工智能運算中心，大大提升了數據的運算和分析能力。



“我們現正開展國際AI醫藥樞紐（International Hub of AI for Medicine）的計劃，透過優先採用這所人工智能運算中心，為科大推展包括生物與醫療科技等研究，並邀請全球大學合作，推動博士生（PhD）參與前沿醫療科技的研發和應用，包括新型藥物與疫苗的開發與篩選，或更精準和以超速完成的生物成像分析（如X Ray）等研究。”首席副校長郭毅可教授表示，為支持香港成為醫療創新樞紐，科大將邀請全球的研究團隊合作，利用這個運算中心，為生命醫藥領域帶來更多突破，以推動醫療研發與產業發展。



（來源：大公網）