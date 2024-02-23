民調：23條立法具堅實民意基礎

中評社香港2月23日電／據大公報報導，特區政府於1月31日起就基本法第23條立法展開公眾咨詢。香港民意觀察研究中心於2月15日至20日，透過音頻電話隨機抽樣，成功訪問了552名香港市民，瞭解他們對23條立法的取態。



調查顯示，近六成受訪市民傾向支持23條立法，並認同新聞和言論自由並非絕對，是可以為達至保障國家安全而根據法律作出規範。研究中心呼籲特區政府應盡快堵塞國家安全漏洞，制定有效法律加以防範。



調查顯示，維護國家安全具有堅實的民意基礎，特區政府應盡快堵塞國家安全漏洞，制定有效法律加以防範。有67.9%受訪市民傾向贊成維護國家安全是特區政府的憲制責任，當中更有近半即47.7%表示“非常贊成”。



就特區政府為23條立法，有59.7%受訪市民表示傾向支持，同樣有近半即47.4%受訪市民對此表示“非常支持”。研究中心認為，結果反映大部分香港市民支持特區政府履行維護國家安全的憲制責任，應盡快為23條立法。



在進行維護國家安全立法時，特區政府充分尊重《公民權利和政治權利國際公約》《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港特區法律規定而享有的新聞和言論自由，因此市民可以繼續依法享有基本法所保障的權利和自由。是次調查顯示，現時有57.1%受訪市民傾向贊成在維護國家安全的前提下，就新聞和言論自由設立法律規範。



更好地保障市民言論自由



另有近六成受訪者贊成維護國家安全可以更好地保障包括言論自由和新聞自由在內的基本權利和自由。研究中心表示，結果反映維護國家安全與尊重保障人權並行不悖，有效防範、制止和懲治危害國家安全的違法行為，才可以更好地保障市民的言論自由和新聞自由。

