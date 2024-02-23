殷墟博物館新館2月26日開館

中評社北京2月23日電／據科技日報報導，2月20日，記者獲悉，殷墟博物館新館即將於2月26日開館。新館在展覽布局、形式設計以及甲骨文研究等方面廣泛運用了人工智能、多媒體等數字技術，成為首個全景式展現商文明的國家重大考古專題博物館。



河南省安陽市委副書記、市長高永介紹，新館展覽布局除基本陳列與專題展覽外，還設有特色沉浸式數字展。形式設計方面運用人工智能、多媒體等技術，賦予文物、文獻等新的時代表達方式，全面提升了全景式展現商文明的廣度、深度、精度，進一步構建了文物、歷史與數字虛擬空間的交互場所。20多件商代珍貴文物可通過裸眼3D技術在同一空間完美呈現，讓人們多維度、立體化、沉浸式地感受商文明和甲骨文魅力。



近年來，國家文物局統籌國內考古力量，推動殷墟都城格局研究取得新突破，殷墟與周邊聚落關係進一步清晰，多學科合作和科技考古研究成果豐碩。新館作為新時代遺址博物館的又一力作，是殷墟國家考古遺址公園的重要組成部分，為中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展提供了實踐案例。



高永表示，接下來，安陽市將持續加強商文明展示利用，積極採用新理念新技術，不斷提升殷墟博物館展陳設計，更好發揮收藏、研究、展示、交流等功能。持續打造殷墟甲骨文中華文化新地標，全力推動甲骨文數字化，讓散落於世界各地的甲骨文以全新的科技形式“回歸”。



殷墟博物館新館已於2月22日開放預約，觀眾可提前通過殷墟博物館微信公眾號、官方網站及殷墟景區公眾號預約參觀。