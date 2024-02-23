﻿特首：高才通料每年為港貢獻340億元

中評社香港2月23日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日在一活動中視像致辭，提到政府的“高端人才通行證計劃”（高才通計劃）估計可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。



勞工及福利局（勞福局）局長孫玉菡昨日亦在社交媒體透露，勞福局正跟進調查“高端人才通行證計劃”（高才通計劃）來港人才落戶香港的情況。首輪調查結果顯示，高才通計劃對擴大本港高質素人才庫和推動經濟發展有實質貢獻，已就業的高才通人才月薪中位數約為50000元，當中有三成投身金融服務類工作。



跟進調查於去年11月進行。調查的對象為當時已透過高才通簽證抵港超過6個月的約5000位申請人及其家屬，問卷回復率接近四成。從他們的回復得知，高才通人才來港定居的意向明確，有43%已定居香港，餘下的人才近九成計劃在一年內移居香港。



相當於本地GDP 1.2%



調查亦顯示54%的申請人已就業，主要投身金融服務（31%）、創新及資訊科技（18%）和商貿（17%）等行業，並從事管理及專業工作。其餘的正計劃求職或創業。已就業的高才通人才每月就業收入中位數約為50000元；約25%人才每月就業收入達100000元或以上，有約10%更達200000元或以上，明顯高於本地每月就業收入中位數（20000元）。此外，高才通人才的配偶中有16%已就業，多數從事高技術工作，月入中位數約30000元，當中約一成月薪達100000元或以上，62%正計劃在港工作或創業。



按調查收集有關抵港高才通人才及其配偶的就業及收入的數據為基礎，當局推算2023年已抵港的三萬多名高才通人才的情況相若，料高才通計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

