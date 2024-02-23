港鐵明天半價乘車“感謝日”

中評社香港2月23日電／據香港文匯報報導，港鐵明天推出“感謝日”，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠，優惠包括來往東鐵線羅湖及落馬洲站的過境車程，但不包括東鐵線頭等額外費用、機場快線及港鐵接駁巴士。半價優惠亦不適用於使用感應式信用卡或扣賬卡付費的車程。



6條港鐵路線，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、屯馬線及東鐵線明天會加密班次，合共增加370班車，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。



（來源：香港文匯網）