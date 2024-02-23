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西班牙瓦倫西亞一住宅樓失火已致4人死亡
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2024-02-23 11:45:40
中評社北京2月23日電／據新華社報導，西班牙媒體報導，西班牙東部港口城市瓦倫西亞一棟14層住宅樓22日發生火災，造成至少4人死亡、13人受傷。
現場目擊者說，當地時間17時30分許，大火從四層開始燃燒，之後迅速蔓延到所有樓層。西班牙國家電視台畫面顯示，巨大的火焰和濃濃黑煙吞沒整棟樓房，部分樓層“燒得只剩骨架”，救援人員在雲梯上用高壓水槍滅火，一些被困人員在陽台上等待救援。
火災原因正在調查中。
（來源：新華網）
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