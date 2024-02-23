巴西里約州暴雨已致8人死亡

中評社北京2月23日電／據新華社報導，巴西里約熱內盧州民防部門22日晚確認，該州21日晚開始的暴雨已造成至少8人死亡，1名6歲兒童失蹤。



據當地媒體報導，遇難者來自里約州受災嚴重的雅佩里、新伊瓜蘇等城市，死者中包括1名兩歲兒童。暴雨摧毀了上百戶家庭的房屋，造成超500人流離失所、部分道路交通中斷。



今年1月中旬，里約州曾經歷一次暴雨，造成至少12人死亡，里約熱內盧市進入緊急狀態。



（來源：新華網）