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巴西里約州暴雨已致8人死亡
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2024-02-23 11:46:02
中評社北京2月23日電／據新華社報導，巴西里約熱內盧州民防部門22日晚確認，該州21日晚開始的暴雨已造成至少8人死亡，1名6歲兒童失蹤。
據當地媒體報導，遇難者來自里約州受災嚴重的雅佩里、新伊瓜蘇等城市，死者中包括1名兩歲兒童。暴雨摧毀了上百戶家庭的房屋，造成超500人流離失所、部分道路交通中斷。
今年1月中旬，里約州曾經歷一次暴雨，造成至少12人死亡，里約熱內盧市進入緊急狀態。
（來源：新華網）
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