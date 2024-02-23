】 【打 印】 
巴西里約州暴雨已致8人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-02-23 11:46:02


　　中評社北京2月23日電／據新華社報導，巴西里約熱內盧州民防部門22日晚確認，該州21日晚開始的暴雨已造成至少8人死亡，1名6歲兒童失蹤。

　　據當地媒體報導，遇難者來自里約州受災嚴重的雅佩里、新伊瓜蘇等城市，死者中包括1名兩歲兒童。暴雨摧毀了上百戶家庭的房屋，造成超500人流離失所、部分道路交通中斷。

　　今年1月中旬，里約州曾經歷一次暴雨，造成至少12人死亡，里約熱內盧市進入緊急狀態。

　　（來源：新華網）

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：