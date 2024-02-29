蔡冠深答中評：二十三條立法意義重大

全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月29日電（記者 郭至君）香港基本法第二十三條立法公眾諮詢期即將結束，對此，全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深博士日前在接受中評社記者採訪時說，二十三條立法意義重大，有利香港長期繁榮穩定和市民福祉。



蔡冠深表示，經歷了2019年的港版“顏色革命”和“黑暴”，香港上下都已經切身體會到、明白到國家安全的重要性。盡快通過23條立法，有效應對及防範危害國家安全的風險和威脅，將可更好維護香港在“一國兩制”下享有的高度自治和特殊地位，有助鞏固和提升香港整體營商環境和國際化水準，讓特區政府、市民和外來投資者都可以集中精力拼經濟、謀發展，同心協力保障香港的長期繁榮穩定和市民福祉。



“當然我們也應該看到，外界，尤其是各國駐香港的領事館、商會、企業等等，對相關立法有顧慮或者疑惑，這是正常的，恰恰說明香港作為國際化城市，有它的獨特之處和重要地位。根據港府最新的統計數據，截止2023年底，外資駐港企業有9039家，來自全世界不同國家，這就需要特區政府和中央駐港機構積極配合，主動與外國領事、跨國企業、外國媒體等接觸，不僅要盡力消除海外對新條例可能出現的誤解、疑慮甚至偏見，更要及時並有針對性地消弭任何惡意抹黑和不實指控，並以各國類似的國家安全法律法規與香港國安法作對比和解說工作，積極爭取國際社會的最大認同。”蔡冠深說。