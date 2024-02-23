英國禁華為嘗苦果　5G品質歐洲墊底

中評社香港2月23日電／據大公報引CNBC報導：最新報告顯示，在5G網絡連接品質方面，英國首都倫敦在歐洲10個主要城市中排名墊底。專家指出，英國先前禁止華為參與其5G網絡建設，可能是導致其網絡品質差的原因之一。



本月13日，固定和行動網絡基準測試公司MedUX的調查發現，在歐洲5G體驗品質方面，倫敦落後於柏林、巴塞羅那、巴黎和里斯本等10個主要城市，排名第十。MedUX的數據顯示，目前該城市有近77.5%的人口擁有5G連接，覆蓋率低於歐洲城市平均值。



此外，倫敦在下載速率方面也表現不佳。數據顯示，該城市5G用戶平均下載速度僅為每秒143Mbps，遠低於里斯本、波爾圖等城市。



MedUX首席行銷長加拉雷塔強調，英國禁止中國企業華為參與其5G網絡建設，可能是5G網絡品質表現不佳的原因之一。英國於2019年夏天開始推廣5G網絡，但當局次年夏天突然宣布，當地電信業者必須在2027年前禁用華為5G設備。在美國的逼迫下，英國並非唯一禁用華為5G設備的西方國家。不同的是，英政府是在5G部署啟動後才發布針對華為的禁令，使網絡中所用的華為設備需被拆除，影響面廣。



加拉雷塔說：“這種延遲部署很可能影響了整體覆蓋範圍、可用性和用戶體驗。”



（來源：大公網）