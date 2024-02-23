彰化縣府辦天官賜福大法會　祈世界和平安定

彰化縣政府與中華玄門總會聯合舉辦“2024年大彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會”。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月23日電（記者 方敬為）彰化縣政府、縣議會、鹿港鎮公所、鎮民代表會與中華玄門總會今天聯合舉辦“2024年大彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會”，彰化縣官員、民代、產業代表齊聚一堂，祈求彰化縣運昌隆、台灣安定、世界和平，儀式隆重，場面盛大。



彰化縣自2021年因應疫情嚴峻、社會氛圍不佳，為了安定民心，縣府開始與中華玄門總會合作，舉辦天官賜福陰陽兩利大法會，今年邁入第3年，23日舉辦法會環節當中的“儒宗三獻祝壽大典”，彰化縣長王惠美率縣府局處首長，與鹿港鎮長許志宏、玄門總會代表與各級民代、產業界人士、地方仕紳等恭迎聖駕。



現場布置祭壇，裝飾華美，並擺上豐盛的供品祭祀，與祭人員身著傳統獻官服，藍色長袍配上黑色馬褂，循古禮祭拜，禮俗人員朗誦祭典疏文“祈風調雨順，國泰民安天鑑賜福、世界和平”，眾人並一同祝禱彰化縣運昌隆、台灣安定。



王惠美表示，彰化縣舉辦天官賜福陰陽兩利大法會，已連辦3年，一年比一年更隆重、更盛大，也歡迎鄉親前往參拜，她聽到很多鄉親回饋，不論是在家中或出外工作都是更加順利，參與民眾也越來越多，特別感謝中華玄門總會與眾師兄姊及各善心大德共同來促成法會，特別在疫情期間、發生重大事故時，舉辦法會更加安定民心。



縣府民政處補充表示，金言法會重要宗教儀式包含2月18日法壇敬拜、開斗火、恭迎聖駕；2月23日舉辦儒宗三獻祝壽大典；2月24日則舉行普施科儀、恭送聖駕迴天，屆時法會完備，儀式圓滿落幕。