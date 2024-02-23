俄烏衝突第三年　停火希望渺茫

中評社香港2月23日電／據大公報報導，今年2月24日，俄烏衝突將屆滿兩年，雙方都付出了慘重代價。隨著2月17日俄軍完全控制烏軍重要防禦樞紐阿夫傑耶夫卡市，俄方在戰場上進一步占據上風。反觀烏軍，西方軍援遲遲未到，彈藥短缺危機加劇，再加上兵力不足，烏軍士兵悲觀情緒彌漫。分析人士指出，俄烏戰事僵持未決，未來局勢仍存在不確定性，短期內停火止戰的機會渺茫。



俄羅斯國防部長紹伊古17日表示，俄軍已完全控制烏軍重要防禦樞紐阿夫傑耶夫卡。奪取阿夫傑耶夫卡是俄軍去年4月拿下烏東重鎮巴赫穆特以來，前線發生的最大變化。該地失守對烏軍而言具有戰略和象徵意義的雙重打擊。負責阿夫傑耶夫卡防禦作戰的烏軍指揮官塔爾納夫斯基稱，在俄軍以十比一的炮火優勢進攻和不斷轟炸下，撤軍是烏軍唯一正確選擇。



阿夫傑耶夫卡易手是目前整場俄烏戰事趨勢的縮影。烏軍去年夏天發起的反攻始終未有進展，而西方國家從政府到國民越來越陷入“戰爭疲勞症”，援烏能力和意願持續下跌。



西方援烏力有不逮



根據基爾世界經濟研究所的數據，截至今年1月，歐盟向烏克蘭提供了近920億美元援助，美國提供了約730億美元。去年10月巴以衝突爆發後，戰火不斷升級外溢，烏克蘭在西方國家外交事務中的重要性迅速下降。智庫“歐洲外交關係協會”（ECFR）21日發布的民調顯示，僅有10%的歐洲民眾相信烏克蘭能夠在戰場上擊敗俄羅斯。



奧地利軍事專家賴斯納上校指出，“彈藥饑渴”正日益成為烏軍面臨的嚴重問題，主要原因是美國國會兩黨之間分歧難解，援烏法案遲遲未獲通過。烏克蘭的支持者擔心，如果美國前總統特朗普在11月的大選後再次入主白宮，美國對烏克蘭的支援將會徹底枯竭。另外，歐盟方面原本打算在3月前向烏克蘭交付100萬發炮彈，現在也只能提供一半，遠遠趕不上消耗的速度。

