陳沛敏作供：黎智英曾提議製作“制裁”名單

中評社香港2月23日電／據香港中通社報導，香港壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，22日進入第31日審訊。《蘋果日報》前副社長陳沛敏以從犯證人身份繼續作供；她指黎智英一直抱有想法，認為國際壓力可以阻止香港國安法生效；黎還曾提議製作“制裁”名單。



陳沛敏供稱，通過黎智英寫的文章或“飯盒會”等場合，她理解到黎智英覺得外國或美國對中國和香港施加壓力，可以阻止香港國安法生效；即使國安法生效後，黎智英仍抱有國際壓力是有用的看法，而國際壓力包括“制裁”。



黎智英在國安法生效後仍繼續做個人訪談節目；陳沛敏指，節目全部都請外國人做對談嘉賓，同事那時都有點驚訝並諮詢公司律師，擔心節目內容有問題，其他關注黎智英的媒體亦有提出同樣關注。陳沛敏說，她有向社長張劍虹反映，張亦有向黎智英提出憂慮，但黎其後仍有做節目。



另外，陳沛敏指，2020年7月美國時任總統特朗普頒布行政命令，取消對香港的特殊待遇後，黎智英將行政命令全文發送給她，並提議製作“制裁”名單。不過她與同事討論後，認為由報紙去建議“制裁”名單並不可行，所以只在報導中以新聞方式講述行政命令對香港的影響。



（來源：香港中通社）