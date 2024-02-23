馭勢科技計劃在香港設立國際總部

中評社香港2月23日電／據香港文匯網報導，投資推廣署今日（22日）宣布，該署協助的馭勢科技（北京）有限公司（馭勢科技），在香港發展甚具規模，繼住開來決定在香港設立國際總部，利用香港作跳板將業務拓展至世界各地，並有意在香港設立研發中心專注為海外發展提供技術支援。



投資推廣署署長劉凱旋讚揚馭勢科技在香港建立的佳績。她說：“我們非常高興看見，馭勢科技不斷擴展香港業務，這證明，對於先進的科技巨企，香港是一個理想平台，讓他們建立堅實的基礎發展至世界各地，亦方便他們集資，確保業務優勢得以持續。”



馭勢科技在北京起家，是中國內地無人駕駛技術龍頭企業之一，在內地設有兩間研發中心，辦事處遍布全國各地。該公司在2018年首度落戶香港，於2019年與香港國際機場進行首個海外無人駕駛車輛計劃，擊退來自德國、日本及其他中國內地對手而贏得項目。



截至目前為止，馭勢科技在香港國際機場提供的無人駕駛車輛數量已超過50輛，包括電動行李車、無人駕駛巡邏車及穿梭巴士，實際無人駕駛營運里程已超過70萬公里，為機場節省大量人力及成本，在惡劣戶外環境下仍能有效工作。



馭勢科技聯合創始人、董事長兼首席執行官吳甘沙指出，香港在科研方面具策略地位，與集團秉承的“北京基因，香港血統，中國標準，世界產品”理念不謀而合。



吳甘沙說：“我們在香港國際機場已成功建立一個安全及高效的運作指標，向世界展示了的馭勢科技產品的功效，我們正計劃進軍新加坡、中東及歐洲市場。香港具有策略地理位置，強大的國際商業網絡，聯通世界各地，提供一個理想的據點將業務拓展至世界各地，順理成章，我們選址香港作國際總部。”

