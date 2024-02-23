洪孟楷問漁船事件為何沒錄影　陳建仁不清楚

陳建仁與台“法務部長”蔡清祥接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月23日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”洪孟楷23日於院會質詢時，針對近日一艘中國大陸的漁船在金門附近海域遭到“海巡署”的攔截，並在追逐過程中翻覆，但是“海巡署”的執法人員在當時並沒有配戴密錄器，因此無法拿出事發時的錄影的情況詢問“行政院長”陳建仁。陳建仁承認他當時不清楚相關規定，台“法務部長”蔡清祥則補充說，檢調已經在偵查這件事情。



針對洪孟楷的質疑，同時國民黨“立委”徐巧芯又有拿出爆料者提出的事證，與“海巡署”公布的結果不符。陳建仁承認他當時不清楚相關規定，並表示當時的時間很短暫，“海巡署”的人員來不及錄影。



洪孟楷不滿，質疑陳建仁為何不在事發時立刻就詢問“海巡署”的執法規定，並揭露他們有拿到爆料者的資料，顯示當時的追逐時間有三、四十分鐘，而不是“海巡署”所稱的五分鐘。陳建仁回說徐巧芯的資料還不確定真偽，海委會已經陸續向他報告了這件事情的通盤情況，並要求不要以訛傳訛。“法務部長”蔡清祥則補充說，檢調已經在偵查這件事情。



接著洪孟楷不滿的痛批，陳建仁昨天宣布動用第二預備金採購3000多具密錄器，卻不知道“海巡署”一年的預算有多少，並質疑“海巡署”一年250多億（新台幣）的預算，民進黨執政八年為何沒有給每個執勤人員配備密錄器，此時質詢時間到了，因此無法繼續追問下去。