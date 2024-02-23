新科藍委廖偉翔首度質詢火力猛　陳建仁憤怒

藍委廖偉翔。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月23日電（記者 俞敦平）23日“行政院長”陳建仁赴“立院”進行食安專案報告，新科國民黨籍台中“立委”廖偉翔，代表著身處這次食安風暴中心的台中，為了釐清此次台糖豬肉是否含有瘦肉精，與陳建仁在議場上展開了一連串的交鋒，雙方的言詞都不留情面，甚至引發了平常溫和的陳建仁的憤怒，陳建仁甚至罕見地露出憤怒之情，指責廖偉翔的資料錯誤，並說他只會講政治不懂科學。



廖偉翔是代表台中市的“立委”，因此他對於這次食安風暴的處理非常關切。他在質詢時，先是詳細追問了瘦肉精檢驗的過程和結果，並質疑台糖豬肉是否真的是因為汙染而非故意添加瘦肉精。由於陳建仁本身是生物醫學的專家，他在回答時顯得相當有自信，並反駁廖偉翔的質疑。他還指責台中市政府沒有依照規定，給予台糖15天的覆驗期限，而是在3天內就公布了檢驗結果。



廖偉翔並沒有因為陳建仁的強勢回應而退縮，他接著又質問了食安會議的召開和檢驗機制的設計，並不斷指出陳建仁的說法和之前的發言相矛盾，是謊言連篇。這讓平常溫和的陳建仁難得地顯露出了憤怒的情緒，他直指廖偉翔的資料都是錯誤的，並要求他拿出證據。廖偉翔則沒有被陳建仁的情緒所影響，他仍然平靜地繼續他的質詢，並在時間快要結束時，還拿出了過去食安出問題的紀錄，向陳建仁提出了更多的質疑。



廖偉翔接著又詢問陳建仁關於食安會議的運作，並指出陳建仁在食安會議上的言行不一，有時說要嚴格執行，有時又說要寬鬆處理，並質疑陳建仁是否有權力操弄食安會議，是否有為了保住自己的位置而讓步於民進黨的政治壓力。

