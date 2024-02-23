藍綠雙姝繼續吵外貌　徐巧芯再回擊黃捷

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北2月23日電／民進黨高雄市黨部公審中國國民黨“立委”徐巧芯的外貌，引爆輿論撻伐，民進黨高雄市黨部黨部小編已撤文道歉。民進黨“立委”黃捷對此回嗆，拿外表做評論確實不妥，但高雄市黨部小編的原話沒有提到“又醜又矮”，徐巧芯根本偏激解讀。徐巧芯表示，黃捷竟還說是她太偏激，連民進黨主席賴清德都已經發函給民進黨所有黨部，說他們這樣做是不對的，沒有想到剛進“立院”，就能得到賴清德的道歉。



根據《中時新聞網》報導，徐巧芯22日在政論節目《新聞大白話》中表示，當時黃捷要去搶羅智強的麥克風，她擔心羅智強為了保護麥克風，碰到了黃捷，結果又被說騷擾，所以才立刻去制止她，兩人有一些交鋒。



徐巧芯接著說，民進黨高雄市黨部當時竟說“漂不漂亮、身材怎麼的”，對人家的外表指指點點。過去她被網軍側翼羞辱過，她早就習慣了。但這是第一次民進黨用黨部名義，去對女性的外觀指手畫腳，是可忍孰不可忍。如果今天她不站出來，他們是不是可以去講別的女生。被講的人很難過，然後他們就可以講“徐巧芯之前都沒意見，你們為什麼要有意見”，可能會變這樣。



徐巧芯指出，基本上民進黨側翼對韓國瑜、她自己也好，只要被綠營視為眼中釘，他們就會做很多很醜的圖。黃捷竟然還說是徐太偏激，連民進黨主席賴清德都已經發函給民進黨所有黨部，說他們這樣做是不對的，民進黨中央黨部知道事情的嚴重性。徐巧芯不禁說，沒有想到剛進“立法院”，就能得到賴清德的道歉。



徐巧芯甚至忍不住說，黃捷也不要亂講“以色列防身術”，那一天就是不斷的後退，丟臉就不要再出來講。