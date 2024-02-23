林思銘談召委選舉：民眾黨尊重國民黨立場

藍委林思銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）“立法院”8個委員會的召委選舉將在29日舉行，藍是否會禮讓白，創造藍白合作的空間一事，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長林思銘今天未再表達否定立場，而是強調，“到時候選出來就知道了”。昨晚藍白三長餐敘民眾黨釋出很多善意，感謝民眾黨尊重國民黨的立場。



對於召委選舉，國民黨團總召傅崐萁持開放態度，不排除有禮讓台灣民眾黨1席的空間，他昨晚也再次提到，國民黨必須跟所有在野黨一起同心協力，才可以制衡霸道且強大的民進黨。但林思銘昨被問及此事時持否定態度，被外界認為黨團內部不同調。



民眾黨主席柯文哲昨晚和民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城與傅崐萁、書記長洪孟楷以及林思銘在“立法院”餐敘。



林思銘今天主持黨團記者會後再度被問到召委選舉不禮讓白營的態度是否有改變，他說，昨天跟民眾黨餐敘，雙方有共識，只要是福國利民的法案，他們都會做進一步的合作。



至於召委部分，林思銘說，柯文哲有說他們會中沒有談到，而雙方都有釋出善意，民眾黨也釋出善意，召委選舉雙方都有善意，民眾黨也尊重國民黨的立場，到時候選出來就知道了，感謝民眾黨尊重國民黨立場，他只能說到這樣。



林思銘提到，藍白未來在“立法院”會是大格局、大方向的合作，不管是“國會”改革合作，司法改革合作，還有媒體改革合作這三部分，另外還有人事審查權等等，都會積極合作，要發揮在野黨最大力量，對執政黨做最嚴格的監督跟制衡。