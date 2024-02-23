竹科20大廠成立首支企業義消成軍　守護園區

新竹科學園區企業義消今日正式成軍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月23日電（記者 盧誠輝）全台第一支企業義消今日成軍！新竹科學園區包括台積電、聯電、瑞昱半導體等竹科20家大廠，組成一支1239人的竹科企業義消，共同守護竹科的公共安全，台灣民眾黨新竹市長高虹安也特別出席授旗儀式，她肯定企業義消訓練及災害搶救演練成果，期盼共同提升竹科科技產業的安全。



竹科企業義消隊伍今日上午在竹科同業公會舉辦成軍授旗儀式，包括高虹安、新竹市消防局長李世恭、“科技部”新竹科學園區管理局副局長陳淑珠與竹科同業公會安全衛生委員會總召集人、旺宏電子資深處長沈州等人都到場出席典禮。



高虹安表示，竹科是台灣第一個科學工業園區，匯聚許多重要科技產業，不僅是台灣科技發展的重要指標，更是台灣經濟的命脈，年產值超過新台幣1兆6千億元，為保障科技產業與廠區人員的安全，消防局積極招募各科技廠房內部員工成為企業義消，在市府、園區公會及各公司的努力下，新竹市成為全台第一個整合科學園區各科技公司，鼓勵所屬員工加入企業義消聯合成軍的縣市，有效提升竹科科技產業的公共安全。



李世恭指出，企業義消是以各公司企業自衛消防編組或緊急應變隊為主要推動對象，推動企業義消計劃，能有助強化企業自主防災能力與初期救災應變，企業義消經專業訓練後，可保護所屬公司，也保護同仁的生命財產安全。為有效增進各科技公司自救能力，消防局除針對各企業義消基礎與專業訓練外，每位企業義消也加保意外保險，讓企業義消救災更有保障。



新竹市消防局表示，感謝“科技部”新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會與各科技公司踴躍參與，共同舉辦竹科園區企業義消聯合成軍活動，未來竹科企業義消共會有60家廠商共1564人組成，期盼企業義消能成為新竹科學園區科技產業的安全防線，發揮企業社會責任，共同支持竹科科技產業發展與維護公共安全。