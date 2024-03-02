蔡冠深答中評：唱衰香港片面無理 須駁斥

全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深接受中評社記者專訪（中評社 郭至君攝） 中評社香港3月2日電（記者 郭至君）一些美西方人士近段時間以來發表了一些唱衰香港或者悲觀的言論，對此，全國政協常委、香港新華集團主席蔡冠深博士在接受中評社記者專訪時予以駁斥，他表示，2019年以來，受“修例風波”、新冠肺炎疫情和地緣政治形勢等因素影響，香港的經濟、社會的確經歷了多重衝擊。2023年下半年以來一些境外勢力也在惡意炒作香港國際金融中心地位“衰落”，他認為這些言論十分片面，缺乏依據。隨著香港國安法的實施和特區選舉制度的完善，推動香港實現由亂轉治的歷史性轉折，香港社會恢復穩定，經濟發展重回正軌，良政善治得到提升，香港各行業各領域尤其是金融行業發展勢頭良好。



蔡冠深說，“我來引述幾組數據：香港經濟總量總體穩定在2.8萬億港元以上；香港管理著約2.2萬億美元的境外資產，是全球第二大的財富管理中心；香港進出口貨值合計達到10萬億港元；香港銀行業體量超過27萬億港元；香港股票市值總體穩定在30萬億港元左右，上市公司總市值約5萬億美元，相當於新加坡的1.2倍；港股全年成交量是新加坡股市的21倍多。香港還是全球最大的離岸人民幣中心，經過香港的離岸人民幣占比高達73%。可見，香港對全球投資者仍然充滿吸引力，仍然是世界公認的國際金融中心。而且香港的背後，是作為全球第二大經濟體的中國內地。龐大的人口和經濟規模，為香港的繁榮穩定提供了堅強後盾。香港與內地很多金融互聯互通安排，如滬港通、深港通、理財通、債券通等，放大了香港的資金融通功能，成為香港金融業最大的潛力和優勢所在。”



蔡冠深表示，香港國際金融中心的競爭地位源於多方面優勢，包括健全的法律制度、自由開放的營商環境、銜接國際標準的監管環境以及高度市場化、國際化、規範化的金融體系等。香港優良營商環境有著深厚的歷史底蘊、現實優勢和未來潛力。“一國兩制”下的香港擁有自由港、金融系統穩健、資本自由流動、人才資源豐富、良好法治環境等優勢，將在國家發展大局中發揮獨特作用。國家“十四五”規劃實施、粵港澳大灣區特別是前海、河套等重大平台建設將給香港帶來更大的發展機遇。有祖國的堅定支持，有“一國兩制”的制度保障，有特區政府、監管機構和業界的長期耕耘，有國際投融資者的良好口碑，“背靠祖國，聯通世界”的香港國際金融中心地位是不可動搖的，更不是別有用心的唱衰者歪曲抹黑能夠左右的。

