27年前大火損失百億元　竹科企業提升自救力

竹科企業義消隊進行消防演練。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月23日電（記者 盧誠輝）新竹科學園區企業義消今日成軍！新竹市消防局長李世恭透露，27年前竹科一場大火燒毀百億廠房，是歷史上台灣企業火災損失最嚴重的一次，也因此讓竹科記取教訓，成立高科技消防隊，共同守護竹科的公共安全。



新竹市消防局招募逾20家廠商約1200人組成全台首批企業義消，將協助專業訓練、加保意外保險，提升科技廠自救能力。



1997年聯瑞積體電路公司發生大火，火勢延燒近2天讓廠房付之一炬，損失超過新台幣1百億元，母公司聯華電子有感於半導體業化學品危害度非常高，非一般政府所屬的消防隊所能因應，時任聯電董事長曹興誠與副董事長宣明智便決定不惜成本自組消防隊。



聯電成立高科技消防隊初期就投入上億元，在1999年成立高科技消防隊，目前已成軍24年，為台灣電子業唯一成立專屬消防隊的企業，共同執行廠區安全防護與搶救應變任務。截至目前為止，每年至少還要投入3到5千萬元，2013年更成立聯電消防隊南科分隊，累積共支援超過百場火災。



李世恭指出，竹科近30年來因火災造成的損失高達2百億元，他上任後有感於竹科超過6百家廠商年產值高過1.6兆元，是台灣經濟產業的命脈，若再光靠新竹市消防局與聯電消防隊恐無法應付，因此積極奔走，後來獲得台灣民眾黨新竹市長高虹安的力挺與竹科各大廠的響應，竹科企業義消隊也因此正式成軍，希望未來能更有效共同守護竹科的公共安全。