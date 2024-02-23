陳玉珍抵陸漁船事件會談現場　助雙方溝通

藍委陳玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月23日電／大陸漁船被台灣海巡船追撞致兩死，晉江紅十字會秘書長曹榮山23日一早帶著4名紅會顧問到金門與家屬及泉州台辦副主任李朝暉等人員會面，隨即直奔浯江飯店與台“海巡署”副署長許靜芝等官員展開閉門協商。結束後不久，中國國民黨“立法委員”陳玉珍趕抵現場，與相關人員展開第二次協商。她說，主要是希望藉由這樣雙方面對面溝通，來瞭解、解決事發經過等問題。



根據《中時新聞網》報導，今早晉江紅十字會赴金門人員包括秘書長曹榮山、顧問孫曉東、莊東航、黃天定及圍頭書記洪水平共5人，“海巡署”金馬澎分署長陳泗川、縣議會副議長歐陽儀雄、縣府秘書王中聖等人前往接待，下船後全程一語不發，快速通關，與溺斃2名漁工的家屬及泉州台辦副主任李朝暉先於自租中巴上見面會談，並直奔浯江飯店與“海巡署”副署長許靜芝等官員閉門會談。



據瞭解主要仍針對事發真相與賠償事宜做協商，而孫曉東具有醫學背景，可能是前來協助瞭解驗屍與解剖事宜。會唔約一小時後結束，場面氣氛凝重，結束後家屬與陸方代表均未發言，快步上車後離開；海巡亦未說明，神色凝重地走上樓再開內部會議。



會議結束不久，陳玉珍現身會場，除了在外頭慰問家屬、和泉州台辦副主任李朝暉說話外，未與陸方單獨做太多接觸。她說，兩岸事務有時候就是雙方一些因為理解不一致，要經過多溝通瞭解，“包括事發經過，藉由這樣面對面溝通瞭解”。



陳玉珍說，海巡昨天開記者會提供資料，資料也是提供金門地檢署瞭解，可以根據人證、事證做最正確判斷，“大概陸方一直覺得怎麼會沒影像，跟海巡說的蛇行翻覆到碰撞翻覆有疑慮，這東西我們這邊就提出相關事證，軌跡圖各方面都有，對於認知不同也許可以按照法律程序透過公正勘驗單位提出勘驗”。



至於是否會因此事到大陸去？陳玉珍說，她個人“其實沒有這麼重要角色，但有利兩岸溝通需要我處理的話，我當然義不容辭”，她也跟海巡說，大家秉持同理心，互相理解、互相順暢溝通，站在不同角色，總是會有不同看法，需要互相理解、慢慢溝通。