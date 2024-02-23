中國1月份商品住宅銷售價格環比降幅整體收窄

中評社北京2月23日電／中國國家統計局23日發佈的數據顯示，1月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環比下降城市個數減少，商品住宅銷售價格環比降幅整體收窄、同比整體延續降勢。



統計數據顯示，1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。



1月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.0%，降幅比上月收窄0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。



“1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有56個和68個，比上月分別減少6個和2個。”國家統計局城市司統計師王中華說。



從同比來看，商品住宅銷售價格整體延續降勢。1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.5%，降幅比上月擴大0.4個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比由上月上漲0.1%轉為下降0.4%。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.1%，降幅比上月擴大0.3個百分點。



1月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降4.9%，降幅比上月擴大1.4個百分點。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降4.4%和4.5%，降幅比上月分別擴大0.4和0.3個百分點。



王中華表示，1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有53個和70個，比上月分別增加5個和1個。