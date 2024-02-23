綠委吳思瑤促陳建仁挺台糖豬肉　究責盧秀燕

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月23日電（記者 黃筱筠）台中市府在春節前抽驗台糖梅花肉片檢出西布特羅瘦肉精，“行政院”啟動擴大採檢未再檢出。“行政院長”陳建仁今天赴“立法院”就台灣食安問題總檢討進行專案報告，報告研判屬於單一檢體問題，而非系統性事件。民進黨新系“立委”吳思瑤下午進行質詢時，替台糖公司抱屈，認為台糖很受傷，希望陳建仁在臉書發文要大家吃起來、買起來，力挺台糖。陳建仁也頻頻點頭表達認同，還說自己很喜歡台糖的食品。



吳思瑤也要求應該要追究台中市政府以及市長盧秀燕的責任。



“立法院”朝野黨團22日協商後達成共識，針對台糖豬肉瘦肉精疑雲邀請陳建仁今天赴“立法院”做食安專案報告。陳建仁上午率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。



台糖是公營企業，現任董事長楊明州曾在陳菊擔任高雄市長時的副市長。



吳思瑤質詢提到，早上看到數字，台糖是台中市政府檢驗最大受害者，不管有形、無形成本損失高達新台幣5253萬元，台糖還動員人力高達741人次，台糖的損失怎麼賠償？



“經濟部長”王美花說，現在要全力做好稽查釐清，台糖豬肉沒問題，先做好這件事情。



吳思瑤說，還好是台糖公營事業，如果是民間事業3天就倒了，台糖受傷這麼深，“國家”無法平反，5千多萬損失怎麼辦？可以請消費者拿出最大力量吃起來，也可以買起來，挺台糖是挺“國家”好品牌，我們可以在這個事件獲得的正向事情，否則就輸太多。

