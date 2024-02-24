2月23日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月24日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧2月23日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是發布會全文：



路透社記者：基裡巴斯官員稱，中國警方正在基裡巴斯開展社區警務合作。關於上述合作，外交部能否提供更多信息？



毛寧：我不瞭解你提到的具體情況，請向中方主管部門瞭解。



作為原則，中方始終在平等相待、相互尊重、合作共贏和開放包容的基礎上同有關國家開展合作。



總台央視記者：我們注意到，上海合作組織秘書處昨天舉行了成立20周年招待會。發言人能否介紹有關情況？在當前世界局勢變亂交織的背景下，弘揚“上海精神”有何特殊意義？中方期待上合組織進一步發揮什麼作用？



毛寧：昨天，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席了上海合作組織秘書處成立20周年招待會並致辭。上合組織成立以來，始終保持健康穩定發展勢頭，目前上合組織大家庭成員已擴大至26國。各方不斷鞏固睦鄰友好與政治互信，深入推進安全、經濟、人文等領域合作，為構建人類命運共同體作出重要理論和實踐探索，樹立了新型國際關係和新型區域合作的典範。



當今世界亂象叢生，全球性挑戰層出不窮，需要各方同舟共濟，攜手應對。20多年前，上合組織成員國提出“互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展”的“上海精神”，這一理念如今更顯重要。新形勢下，我們要繼續弘揚“上海精神”，進一步推動上合組織行穩致遠，為世界注入確定性、穩定性和正能量。



中國是上合組織創始成員國，始終將上合組織作為外交優先方向。我們願同上合組織其他夥伴一道，在構建人類命運共同體理念引領下，增進團結互信，凝聚合作共識，拓展全方位合作，積極參與全球治理，落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為世界持久和平和共同繁榮貢獻“上合力量”。

