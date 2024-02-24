外交部：將繼續為各省份對外交流牽線搭橋

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月24日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧2月23日在例行記者會上表示，新的一年，中國將在推進中國式現代化的進程中為各國提供更多機遇。外交部也將繼續為國內省市開展對外交流合作牽線搭橋，服務高質量發展。



有記者提問，我們注意到，2023年中國有20多座城市生產總值超過萬億元人民幣，不少中國省市的經濟體量已相當於一些中小國家。中國各省區市正在持續推進高水平對外開放，希望加強同外界交流合作。同時，世界也愈發希望瞭解“北上廣”之外的中國各地，進而讀懂中國。請問外交部將為地方省市加強國際交流合作發揮什麼作用？



毛寧表示，2023年，全國31個省區市中，GDP萬億城市從24個擴容至26個。地方經濟的源源“活水”，共同匯聚起中國經濟的“大海”，也顯示了中國發展的活力和潛力。



毛寧說，外交部始終圍繞國家重大發展戰略，緊扣地方發展需求，服務高水平對外開放，讓世界看到豐富多彩、充滿活力的中國，也讓中國地方省市走向世界。過去一年，我們在陝西、四川、浙江、上海、海南等地舉辦主場外交和大型涉外活動，邀請多位外國領導人訪華期間到中國地方省市走一走、看一看，有力提升了地方省市的國際知名度。我們通過區域機制搭建合作平台，中非合作論壇、中阿合作論壇、中拉論壇、中國—中東歐國家合作、瀾湄合作、中國—中亞合作走進多個省市，為深化經貿、產業、綠色、人文等領域合作提供助力。我們通過“駐華使節地方行”等活動，為地方重大產業與國際對接開拓新的渠道。

