韓國瑜暖男舉動再添一筆　綠委鍾佳濱不領情

輪到綠委鍾佳濱質詢時，韓國瑜說，今天是鍾佳濱委員的生日，用掌聲祝他生日快樂。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月23日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜今天邀請民進黨“立委”鍾佳濱上台質詢時，還跟在場官員與“立委”報告說，今天是鍾佳濱委員的生日，我們所有官員與“立委”用掌聲祝他生日快樂。但鍾佳濱接著質詢則說，上一個委員質詢好像政論節目，身為主持人、院長應該要出來維持秩序。



“立法院”朝野黨團22日協商後達成共識，針對台糖豬肉瘦肉精疑雲邀請陳建仁今天赴“立法院”做食安專案報告。陳建仁上午率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。



國民黨“立委”徐巧芯質詢完接著是鍾佳濱質詢，韓國瑜則說，跟大家報告一下，今天是鍾佳濱委員的生日，我們所有官員跟委員用掌聲祝他生日快樂。



根據維基百科資料顯示，鍾佳濱生日為1965年2月23日，今年59歲。



但鍾佳濱質詢上台前，面對徐巧芯與前一位民進黨“立委”吳思瑤起口角，鍾還問說要不要等她們吵完。韓國瑜接著說，現在我們請徐佳濱委員，韓後來發現自己講錯，還笑說“剛被影響了”，請鍾佳濱委員。



鍾佳濱上台質詢之後說，剛剛質詢好像是政論現場，但是一般來說節目主持人，應該要出來制止，而且還錯誤引用在場前一位“立委”的質詢內容，未來請院長適時維持秩序，謝謝院長。