黃慧紅郭偉峰論東莞實踐 走在融合發展前列

東莞市台港澳事務局局長黃慧紅贈予中評社陶瓷畫，圖為黃慧紅局長（左）與中評社社長郭偉峰（右）合影。（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月26日電（記者 林艶）東莞市台港澳事務局局長黃慧紅一行於2月22日到訪香港中評社，中國評論通訊社社長郭偉峰等予以熱情歡迎。期間，雙方就莞台交流及兩岸融合發展等共同關心的議題進行深入交流探討。



黃慧紅表示，非常感謝中評青年訪問團對東莞的深入報導，此行採訪給了東莞很大的激勵與啟發，讓我們進一步認識到自身工作的意義與價值。東莞是全國對台大市，自1988年全市首家台資企業落戶以來，累計超過1萬家台資企業跨越海峽、來莞興業，毗鄰香港的地理區位，使東莞成為很多台商登“陸”的第一站，也造就了東莞台商台胞集聚的優勢。



黃慧紅介紹說，為了支持台商台胞深耕東莞、安居樂業，深化莞台融合發展，東莞市台港澳事務局在市委、市政府及上級台辦的指導下，會同市台商投資企業協會攜手打拼，做了很多首創性的工作。這些成果可以用“六個第一”來概括：創辦大陸第一所台商子弟學校，打造了在兩岸影響力第一的台灣名品博覽會，疫情期間促成全國首例台商台胞“返莞專案”，打造第一批獲國務院授牌的松山湖海峽兩岸青年創業基地，支持大陸第一大的台商協會--東莞市台商投資企業協會發展，支持台商創辦廣東省第一家台資醫院台心醫院。東莞在落實中央大政方針、深化兩岸融合發展上始終立足台商台企需求，勇於探索新路徑、新方向，敢於做第一個吃螃蟹的人，這也是東莞對台工作一直走在全國前列的重要原因。



黃慧紅表示，《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》的出台對東莞而言既是鼓舞，也是鞭策。作為國務院在廣東批覆的首個對台合作重大平台，我們舉全省全市之力推動《東莞方案》的落地落實，在科技、金融、人文等領域出台一系列措施。下來我們也會在深化兩岸各領域融合發展上開展一些新探索、推出一些新舉措，將致力為廣大台商台企提供更廣闊的發展舞台、為落實台胞同等待遇、幫助台胞安居樂業開展更全面的研究和探索。

