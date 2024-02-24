元智大學校長廖慶榮：需減小少子化的衝擊

元智大學校長廖慶榮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月24日電（記者 盧誠輝）台灣少子化問題嚴重，私立大學招生每況愈下，台灣民眾黨主席柯文哲更曾預言私校未來10年將倒閉40家，對此，元智大學校長廖慶榮接受中評社訪問表示，他不認同未來10年將倒閉40家私校的說法，認為台灣未來頂多再倒閉10多家大學狀況就會趨穩，未來台灣私校將朝小而美與國際化發展。



廖慶榮，美國賓州州立大學工業工程博士，曾任台灣的中國工業工程學會理事長、中國工程師學會理事長、台灣校務研究專業協會理事長、台灣科技大學校長，2022年接任元智大學校長，目前也是工業技術研究院董監事、中華工程教育學會常務理事、“國家品質獎”評審小組召集人。



面對台灣少子化問題對私校產生的衝擊，廖慶榮認為，台灣少子化問題不會只對私立大學造成衝擊，即使對公立的頂尖大學也會有所影響，因為當學生人數減少的時候，公立大學招收學生的素質也會降低，所以少子化是台灣每一個學校都會面臨的問題。



廖慶榮說，他不認為台灣私校會如外界所預期的10年倒閉40家，雖然目前台灣私校確實已經倒閉了10家，但未來頂多再倒閉10多所私校，台灣私校的倒閉潮就會趨緩，整體高等教育環境也會逐漸改變。

