徐巧芯首秀快問快答陳建仁　節奏倍速無冷場

藍委徐巧芯。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法委員”徐巧芯今日首度在“立法院”院會當中提出質詢，表現果然非常搶眼，用連珠炮式的提問猛攻“行政院長”陳建仁。陳建仁站上答詢台後，徐巧芯提的第一個問題就讓他臉色鐵青語氣嚴厲。徐巧芯首度質詢就展現超強的質詢戰力。



議場二樓正好有學生前來參訪，也目不轉睛盯著徐巧芯，並不時爆出笑聲。就連國民黨“立法院長”韓國瑜也左右來回看著徐巧芯與陳建仁你來我往，十分投入聽取整個詢答過程。



陳建仁今日赴“立法院”進行“民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討”專案報告及備詢。



徐巧芯一上質詢台就喊“院長請”，示意陳建仁上答詢台，不過按照“立法院”議事規定，若“立委”要請官員上答詢台，必須請“立法院長”邀請，所以此時韓國瑜趕緊對徐巧芯說，“我來”，並請陳建仁上台。



陳建仁上台後，徐巧芯說陳建仁過年期間說自己過去1年做錯很多事，那陳到底知不知道自己做錯什麼？有民眾在網路發文說買到發臭綠雞蛋，“農業部”去告民眾，結果被法院打臉。陳建仁臉色鐵青說，請徐巧芯回去看看判決內容，他是說沒辦法查證，不要扭曲法院的判斷。



徐巧芯再問，通傳會（NCC）裁罰中天10個案子，全部都被行政法院打臉，有做錯嗎？對此，陳建仁一臉嚴肅不回話。



徐巧芯又說，中國大陸發射衛星通過台灣南部上空，陳建仁在“立法院”說是飛彈，這有沒有錯？陳建仁說，這我承認錯。



徐巧芯接著說，金門漁船事件，“海巡署”說大陸船隻是蛇行翻覆，結果是碰撞翻覆。陳建仁表示，這要有證據，沒有證實是碰撞翻覆，這講法要負責任，碰撞翻覆是你講的。徐巧芯也嗆，她會把手上的資料送到金門地檢署去。



針對台中市政府從台灣公營企業台糖的豬肉驗出瘦肉精，徐巧芯表示，陳建仁認為用刪去法應該是台中的實驗室污染，請問陳建仁是去參加台灣益智節目“百萬小學堂”嗎？陳建仁趕緊說，這是科學的推理、邏輯。



徐巧芯再嗆，有網友在網路上發出一則綠雞蛋，你們就去提告，那有人造謠說台中市政府下毒，是“政治千面人”，要不要提告？陳建仁說，不判斷這是千面人。徐巧芯再嗆，很有趣吧，綠雞蛋你提告，人家造謠千面人你不告。陳建仁說，這樣做沒辦法精進台灣食安。



徐巧芯又指，剛剛民進黨“立委”吳思瑤質詢時的意思，難道驗出微量就可以不用公布？當時陳建仁還點頭，所以你要修法嗎？此時台下的吳思瑤立刻舉手向韓國瑜表達抗議，說她沒有這樣說。



接著韓國瑜起身表示，第一，請尊重質詢委員，第二，專案報告質詢是即問即答，委員與官員共同使用詢答時間，委員質詢，再由官員答覆，委員與官員應共同尊重遵守規定。



儘管韓國瑜給予裁示，但吳思瑤仍與徐巧芯仍爭執不休，一度延遲了下一位質詢的民進黨“立委”鍾佳濱。



“千面人事件”是2005年有犯嫌在便利商店販售的飲料當中下毒，藉此勒索廠商。