提早一天離台！AIT：蓋拉格訪團今結束訪台　

台外長吳釗燮昨天宴請美國眾議員蓋拉格訪問團。（照片：台“外交部”提供） 中評社台北2月23日電（記者 黃筱筠）美國聯邦眾議院“美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會”主席眾議員麥克.蓋拉格（Mike Gallagher）率跨黨派議員訪台，拜會蔡英文、賴清德、“立法院長”韓國瑜等人。美國在台協會（AIT）今天下午發布新聞稿表示，美國國會代表團結束訪台行程。但AIT在訪團抵台前發布訪問日期是22日至24日，但卻在今天就結束行程，比預期行程縮短一天。



AIT下午發布新聞稿指出，美國聯邦眾議院“美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會”主席眾議員麥克.蓋拉格（Mike Gallagher；共和黨 – 威斯康辛州）於2024年2月22日至23日率團訪問台灣。



AIT表示，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。代表團同行議員包括資深議員拉札.克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi；民主黨 – 伊利諾州）、眾議員約翰.穆勒納爾（John Moolenaar；共和黨 – 密西根州）、眾議員達斯提.強森（Dusty Johnson；共和黨 – 南達科他州）以及眾議員賽斯.莫頓（Seth Moulton；民主黨 – 麻薩諸塞州）。



AIT指出，訪台期間，此國會代表團與蔡英文、賴清德、“國安會秘書長”顧立雄、“外交部長”吳釗燮、公民社會成員，以及私部門代表會面。透過這些會議，代表團得以有機會與台灣相關人士，就美國與台灣之間至關重要的廣泛議題交換意見。



而AIT在蓋拉格訪團抵台時，也發布新聞稿指出將於2024年2月22日至24日率團訪問台灣。此國會代表團將與台灣資深領袖及公民社會成員會面，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。