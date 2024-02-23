拚大位先盧後蔣？蔣萬安大笑：講好遠

台北市長蔣萬安受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安被看好是未來拚大位人選，2人關係受矚目。對於是否“先盧後蔣”？蔣萬安23日受訪大笑說，講得好遠，他與盧秀燕就是先合作、再合作、一直合作、不會競爭。



蔣萬安昨日受到盧秀燕邀請前往台中出席燈會，2人互動成為焦點，對於2028的競合關係，蔣、盧均強調情如姐弟，只會一直合作、沒有競爭。



蔣萬安今日下午在台北市政府12樓劉銘傳廳，出席台北市道路交通安全會報2024年第2次會議，與會的有國民黨台北市副市長李四川、秘書長李泰興、副秘書長張溫德、交通局長謝銘鴻、教育局長湯志民等。蔣萬安會前接受媒體聯訪。



記者詢問，蔣、盧稱只會合作、不會競爭，是否意指2028盧先拚大位，2032或2036輪到蔣拚？蔣萬安對記者大笑說，哈哈哈，你會不會想得好遠？現階段、此時此刻都希望台北、台中的燈會，都能辦得非常圓滿，吸引市民參觀，台北燈節已達到300萬人參觀，不是人次哦，希望民眾都能來。



蔣萬安也強調，他與盧秀燕是先合作、再合作，過去在“立法院”都擔任“立委”時，很多議題交換過意見，盧是前輩，他都稱盧為秀燕姐，而台中燈會非常漂亮。蔣說到此時突然打了個噴嚏，引發媒體一陣笑。蔣接著笑說，他與秀燕姐很好，感情深厚，台北、台中衹有一直合作，不會競爭，相互輝映，他會邀請秀燕姐來參加台北燈節，靠盧幫忙行銷。



媒體問，民眾黨楊寶楨日前爆哭辭掉雙黨職，蔣萬安是否會學盧秀燕延攬民眾黨前“立委”蔡壁如那樣，延攬楊寶楨？蔣萬安說，楊寶楨非常優秀又年輕，選過台北市第三選區（松山、信義）議員，而他以前的“立委”選舉也是松山區，楊說希望好好休息，不管如何規劃，他都祝福。



媒體問，民進黨前“立委”高嘉瑜對於2026台北市長選戰躍躍欲試，還嗆蔣萬安是得天獨厚要選台北市長、大位的人，但也一成不變又保守。蔣萬安說，民主社會沒有誰是得天獨厚的，都要靠民主機制、努力爭取選民每一票。



媒體問，24日元宵節怎麼過？蔣萬安驚訝說“啊，忘了明天是元宵節，那應該會與家人晚上逛個夜市，吃個知名的湯圓，謝謝媒體提醒我！”



蔣萬安隨後進入劉銘傳廳，主持交通安全會報。