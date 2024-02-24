單厚之：韓國瑜目前角色發揮比大家想像好

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月24日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜上任以來將近一個月，資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，韓國瑜找周萬來擔任秘書長是一個好棋，現在看起來解決很多事項，像是民眾黨“立委”陳昭姿在第一次協商出面嗆聲，後來國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁要召開臨時會等，都讓韓國瑜靠著周萬來對議事熟稔化解。未來韓可把重心放在法制局，加強對執政黨監督與執政建議，提供在野黨“子彈”，可強力監督執政黨。而韓這幾次協商與議事處理，也看得出來想要好好做公正的“立法院長”，表現比大家想像好。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



根據依“立法院”組織法第20條之規定，法制局掌理下列事項：一、關於立法政策之研究、分析、評估及諮詢事項。二、關於法律案之研究分析、評估及諮詢事項。三、關於外國立法例及制度之研究、編譯及整理事項。四、關於法學之研究事項。五、其他有關法制諮詢事項。



對於韓國瑜上任以來的表現，單厚之表示，找周萬來是好棋，解決很多事情，例如第一次協商民眾黨“立委”陳昭姿提出“院長”選舉的投票問題，第二次協商時，也是周萬來扮演關鍵角色，包括傅崐萁提出臨時會等事件，韓國瑜應在三黨之外角色有作為。



他也說，韓國瑜截至目前角色發揮，比大家想像好，短期內不會發生與傅崐萁爭奪權力，如果可以強化法制局角色，對執政提出建議，對於在野黨提供質詢“子彈”。過去法制局在民進黨全面執政下，可能什麼都不說，但其實預算評估報告等都會有很多影響，連大法官“釋憲”會議都可能去思考“立法院”建議。



單厚之表示，之前在“立法院”法制層次問題都沒有討論，這個未來對於韓國瑜來說，會是比較重要的舞台，不用去和三黨攪和，讓自己晉身到五院身份格局，外界也不用小看韓。加上以前委員會傾向民進黨主導，這個狀況偏頗得很嚴重，議事處過去大家也不關心，因為民進黨執政，過去“立法院”人員也偏向民進黨，但是未來韓國瑜可以在這些方面有些作為。

