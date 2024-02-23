藍委求助　韓國瑜首度動用主席權力中斷詢答

韓國瑜首度動用主席權力中斷質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院長”韓國瑜今日主持院會時，因質詢的國民黨“立委”李彥秀與“行政院長”陳建仁僵持不下，李向韓求援，韓只好介入宣布質詢時間暫停，要兩人相互尊重。這是韓國瑜首度動用主席權力中斷質詢，也讓人感受到韓的超強存在感。



陳建仁今日赴“立法院”進行“民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討”專案報告及備詢。



針對台中市政府在台灣公營企業台糖公司的肉品中驗出瘦肉精，李彥秀質詢時說，要不要給各縣市增加檢驗人力與經費？是不是以後檢驗乾脆都送“中央政府”，不要給地方檢驗了，不然陳建仁聽起來對地方很不信任。



陳建仁則說，這不是“食安法”的規定，不依法辦理可以嗎？“立法委員”說不要按照“食安法”來做，這我們覺得很奇怪。李彥秀則強調，她從來沒說不要按照“食安法”，但是源頭管理沒做好，就會累死地方基層。



李彥秀與陳建仁依然持續你來我往，此時李彥秀轉頭請韓國瑜暫停時間，因為陳建仁不聽她的提問，不讓她把問題講清楚。



韓國瑜也順應李彥秀的要求將質詢時間暫停，並請官員與委員相互尊重，遵守相關質詢規定。



接著李彥秀說，她平常是很溫和的人。陳建仁也說，他也是。