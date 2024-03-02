兩會專訪：李大壯談兩岸關係與台港社情民意

台聯界別全國政協委員李大壯（中評社資料照） 中評社北京3月2日電（記者 李子寧）台聯界別全國政協委員李大壯日前在接受中評社記者專訪時表示，2024年伊始，大陸在兩岸關係方面依舊有很多積極的表態，表現出善意姿態，也體現了包容性。未來應更加審時度勢地調整相關政策，以更好地推動祖國統一事業的進程。在粵港澳大灣區方面，香港則應思變創新，立足實際，繼續自身獨特優勢。



李大壯，現任第十四屆全國政協委員、港台經濟文化合作協進會主席。自1993年以來，李大壯曾被選為第八屆、九屆、十屆、十一屆和十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員。



聚焦兩岸關係議題 深入走訪台灣社會



李大壯表示，作為台聯界別的政協委員，今年主要關注的議題依舊是台灣問題和兩岸關係，特別是在俄烏戰爭膠著、以巴衝突持續、美國大選在即、中美關係暫時止跌等國際大環境，以及台灣首次出現民進黨第三次連任、藍綠白三足鼎立等新局 面下，應該如何保持定力、實事求是，準確掌握、客觀分析世情國情台情，認真落實習主席關於“中國式現代化新征程前景光明，國家好，民族好，兩岸同胞才會好”；“一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合”等系列重要指示。

