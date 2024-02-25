童惠珍語中評：引爆戰爭將會是台灣的夢魘

國民黨前“立委”童惠珍接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月25日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，備受矚目。中國國民黨前“立委”童惠珍接受中評社訪問表示，兩岸從最近的大陸漁船釀2死事件，民進黨政府的處理態度，在台灣內部搞去中化，都造成兩岸對立、仇視，若繼續這樣下去，將會對台灣帶來災難與毀滅，戰爭是殘酷的。



童惠珍，出生於台北市，美國聖若望大學行銷企管碩士，現任華僑救國聯合總會、中華僑聯總會理事長，歷任紐約台灣同鄉聯誼會長、僑務委員、僑選“立委”、國民黨中常委等。



童惠珍表示，現全球動盪，大家都看得很清楚，從俄烏戰爭、巴以戰爭，美國年底選總統大選，還有兩岸不穩定等，許多地區都面臨難以承擔的情況，尤其兩岸面對可能擦槍走火的恐懼。



童惠珍說，台灣“海巡署”與大陸漁船之間發生衝突，造成大陸漁民2死，引爆台海紛爭，她認為“海巡署”應還原真相，第一時間就不該隱瞞，要有誠意去解決問題。若沒有正確的處理態度，將導致兩岸人民出現憤怒、對立、仇恨，屆時會對台灣造成很大的傷害。



童惠珍指出，民進黨政府想模糊掉兩岸的歷史背景，刻意讓社會出現對立，完全忘記台灣人也是中華民族的一部份，持續這樣下去，將會對台灣造成災難。

