施威全：大陸正在重新塑造兩岸關係的新常態

《菱傳媒》董事長施威全。（中評社 資料照） 中評社台中2月24日電（記者 方敬為）針對金門漁船事件的兩岸關係效應，曾任陸委會主委辦公室主任、《菱傳媒》董事長施威全接受中評社訪問表示，由於當前兩岸互信基礎薄弱，導致海上執法意外升級為政治角力。大陸正在重新塑造兩岸關係的新常態。



施威全指出，陸方在事件後公開否認金廈“禁、限制水域”，並派出海警船常態巡航，登上金門觀光遊艇查檢，甚至大陸海監船進到“禁、限制水域”範圍內，就如同美國眾議院前議長佩洛西訪台，陸方就宣布“海峽中線”不存在一樣，大陸正在重新塑造兩岸關係的新常態。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體菱傳媒董事長。



台灣海巡艇2月14日在金門海域追逐大陸漁船，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。台灣“海巡署”原先對外稱一切合乎程序，否認執法過當，但一方面又提不出影像證據佐證，而在金門地檢署介入調查後，才發現海巡艇有與漁船碰撞的事實，加上2名生還的漁民返陸後指證被撞，事件上升至兩岸政治角力。

